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Rize'de Dev Dalgalar Nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Trafiğe Kapatıldı

Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların yol üzerine kaya parçaları taşıması sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, yolun belirli bir bölümünü trafiğe kapatarak önlem aldı. Karayolları ekipleri ise yoldaki rüsubatı temizlemek için çalışmalara başladı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.