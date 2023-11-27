Rize'de Dev Dalgalar Nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Trafiğe Kapatıldı
Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların yol üzerine kaya parçaları taşıması sonucu araçlarda hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, yolun belirli bir bölümünü trafiğe kapatarak önlem aldı. Karayolları ekipleri ise yoldaki rüsubatı temizlemek için çalışmalara başladı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Rize'de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli- Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı.
Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.
Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin istikametindeki şeride de ulaşıyor.
Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.