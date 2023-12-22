Üye Girişi
Haberler

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Güncelleme:
Abone Ol

Rize'nin Çayeli ilçesinde deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğunun anlaşılması halkı sevince boğdu. Haberi alan vatandaşlar bulunan petrolün hem ülke ekonomisi hem de yöre halkı için önemli olduğunu söyledi.

Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için Eylül ayında denize açıldı. Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdi.

DENİZ YÜZEYİNE SIZAN SIVININ PETROL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TPAO'ya gönderilen numunelerin sonucu Maden'e ulaştı. Maden'e ulaşan analiz sonuçlarında denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Çayeli açıklarında ham petrolün çıktığı haberini duyan Çayelili vatandaşlar ise bu duruma sevindi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"BU PETROL MEMLEKETİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAR"

Türkiye sınırları içerisinde çıkacak olan her kaynağın vatandaşlar için sevindirici olduğunu belirten Şükrü Taş, "Vallahi çıktıysa, bu petrol memleketin ekonomisine katkı sağlar. Buda bizim için sevindirici bir şeydir. Topraktan yeter ki bir şey çıksın. Biz bunun hastasıyız. Topraktan veya denizden çıkan bir şey her zaman bu ülkeyi kalkındırmıştır. Artısı var eksisi yok" ifadelerini kullandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"BU PETROL OSMANLI DÖNEMİNDEN BERİ VARMIŞ"

Çıkacak olan petrolün Türkiye için faydalı olacağını ifade eden Hasan Yener, "Vallahi yöremiz için iyi bir şey. Bu petrol topluma karşı kazandırılması için çıkartılması gerekiyor. Bu petrol Osmanlı döneminden beri varmış. Çayeli'ne, yöremize faydalı bir şey olacak. Biz bir vatandaş olarak sevindik. Çıksın da Türkiye için faydalı olsun yeter" şeklinde konuştu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"PETROL ÇIKARTILDIĞINDA ÇAYELİ KALKINIR"

Gelecek nesiller için iyi bir haber olduğunu söyleyen Recep Dereci, "Çayeli için çok iyi oldu. Rize-Artvin havalimanı yapıldı, Çayeli'nin çok işine yaradı. Petrol çıkartıldığında Çayeli daha çok kalkınır. Biz yaşlandık ama gelecek için çok iyi oldu" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

"YÜZERKEN BAZEN GÖRÜYORDUK"

Petrolün çıkmasının gelecek nesilleri rahat ettireceğini belirten Güngör Köse ise "Petrol çıkmasına çok sevindik. Biz çocukluğumuzda yüzerken bazen görüyorduk. Petrol olduğunu düşünüyorduk. O zamanlar devletimizin imkanları kısıtlıydı. Bizi sevindirecekler. Ülkemiz zengin olsun istiyoruz. Burada bizden sonra gelecek olan nesiller rahat etsin. Dışa bağımlılığımız azalsın" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Çayeli Rize Enerji Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Kokina çiçeğine su verilir mi? Kokina çiçeğinin bakımı nasıl yapılır?
1000

Yorumlar (2)

MASARİ:

Bekleyin siz :)

Yanıtla12
Samarpan Bhav:

Yine birileri cebleri doldurur

Yanıtla12
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title