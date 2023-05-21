Rize'de evde tüp patladı: 2 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir binanın ikinci katında tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın ikinci katında tüp patladı. Tüpün patlaması sonucu evde bulunan iki kişi yaralanarak kendilerini evden dışarıya attı. Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı servisine ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tüp patlaması sonucu yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Olay sonrasında tüp patlaması nedeniyle ev harabeye dönerken cam parçaları sokağa saçıldı. - RİZE