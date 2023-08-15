Rize'de kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Rize'de kamyonetin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Çayeli ilçesi Madenli Fen Lisesi Mevkiinde dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 ABA 268 plakalı kamyonetin sürücüsü A.B. Madenli-Seslidere istikametinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Madenli Fen Lisesi mevkiinde iki katlı beton evin bahçe duvarına çarpmış, kazada A.B. ile araçta bulunan S.B.'nin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Çayeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Meydana gelen kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasına takıldı. Suratla gelen kamyonetin bir anda evin bahçe kapısına çarpmasıyla ahşap kapının paramparça olduğu, aracın ise duvara çarparak durduğu görüntülere yansıdı. Evden çıkan vatandaşların kazada yaralananların yardımına koşarak sıkışan vatandaşlar için yardım istediği anlarda güvenlik kamerası ile görüntülendi.