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Rize'de alacak verecek tartışmasında bir kişi öldürüldü

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli ise jandarma tarafından yakalandı.

Rize'de aralarında alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çayeli ilçesi Uzundere köyü Şerinçor yaylasında dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.B. (54) ve Muhammet Sarıahmetoğlu isimli arkadaşlar arasında geçmişe dayalı alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.B. belinden çıkarttığı tabanca ile Sarıahmetoğlu'na ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sarıahmetoğlu yere yığılırken, N.B. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıahmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan N.B. ise jandarma tarafından kurulan özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde sabahın ilk saatlerinde Yenice köyünde kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çayeli Rize Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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