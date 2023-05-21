Rize'de binanın 2. katında tüp patladı: 2 yaralı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bir binanın ikinci katında tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahallede bulunan bir binanın ikinci katında tüp patladı. Tüpün patlaması sonucu evde bulunan iki kişi yaralanarak kendilerini evden dışarıya attı. Olayın hemen ardından çevrede bulunan vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı servisine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüp patlaması sonucu yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında tüp patlamasının ev harabeye dönerken cam parçaları sokağa saçıldı.