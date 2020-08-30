Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi
30.08.2020 23:53 | Son Güncelleme: 31.08.2020 00:12

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi. Konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı yayımlandı. Konserde, Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatlarından oluşan kısa video film ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu'daki bin yıllık varlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey milletimizin birliği ve beraberliğidir. Bu toprakları vatan kılan şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verilen konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi. Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir milletin zaferi" yazıldı. İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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