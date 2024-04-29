MSB'den Şehit Polis Yonuz Turan İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, şehit olan polis memuru Yonuz Turan için yayınlanan mesajda, "29 Nisan 2024 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

MSB'nin yayınladığı baş sağlığı mesajında, "29 Nisan 2024 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.