Msb'den 'Anneler Günü' Mesajı: 'Her Şeyin En Güzelini Hak Ediyorsunuz. İyi Ki Varsınız'

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı. Paylaşımda, "Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, ellerinde çiçeklerle, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi.

MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere sevgi, sabır ve fedakarlık timsali tüm annelerimizin AnnelerGünü kutlu olsun. Sizler, verdiğiniz emeklerden dolayı her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. İyi ki varsınız."