MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ! MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB personel alımı kaç kişi?

MSB kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacak, merakla bekleniyor. MSB personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? MSB Personel alımı kaç kişi? MSB işçi alımı hangi illerde yapılıyor? Milli Savunma Bakanlığı, toplamda 1829 işçi alımı için ilan yayımlamıştı. İlgili ilana başvurular, İŞKUR üzerinden 29 Nisan'a kadar alındı. MSB personel alımı kura çekimi ne zaman?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı, 1829 sürekli işçi alımı için 24-29 Nisan tarihleri arasında başvuruları kabul etti. Başvuruların ardından kura çekimi için tarih belirlendi. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimi sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklar. Başarılı adayların isim listesi, Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımlanacak.

MSB PERSONEL ALIMI KADROLARI 2024

MSB İŞKUR 1829 İŞÇİ ALIMI:

Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı meslek grubundan alım yapacaktır.