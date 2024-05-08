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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI kura çekimi ne zaman? MSB işçi alımı kura çekimi nerede, saat kaçta yapılacak?

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan işçi alımı kura çekimi hakkında merak edilenler gündemde. MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı başvuruları sona erdi. İlanla ilgilenen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yaptı. MSB işçi alımı için kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI kura çekimi ne zaman? MSB işçi alımı kura çekimi nerede, saat kaçta yapılacak?

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvuruları 24-29 Nisan tarihleri arasında alındı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI kura çekimi ne zaman? MSB işçi alımı kura çekimi nerede, saat kaçta yapılacak?

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA OLACAK?

Kura çekimi, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI NELER?

Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı gibi birçok meslek grubundan alımlar yapılacak.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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