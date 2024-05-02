MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845 olmuştur" dedi. Aktürk, yasa dışı geçişlere ilişkin "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9'u terör örgütü mensubudur. 2 bin 264 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" bilgisini verdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Kutül Amare Zaferi'nin yıl dönümünde şehit ve gazilere anarak sözlerine başlayan Aktürk, "30 Nisan ve 1 Mayıs'ta şehit olan kahraman silah arkadaşlarımız Porsun Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy ile Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Dünya Pilotlar Günü'nü de kutlayan Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845 olmuştur.

"SON BİR HAFTADA YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 364 ŞAHIS YAKALANDI"

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9'u terör örgütü mensubudur. 2 bin 264 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 olmuştur. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 24-25 Nisan'da resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askeri ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığını belirten Aktürk, 26-27 Nisan'da beraberinde komuta kademesiyle KKTC'ye giden Güler'in KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini, ardından Büyükelçiliği ziyaret ettiğini aktardı. Güler'in, Genelkurmay Başkanı'nın resmi davetlisi olarak 29 Nisan'da Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı'nın kabul ettiğini belirten Aktürk, "29-30 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımıza, Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından Pakistan İmtiyaz Nişanı tevdi edilmiştir" dedi. Aktürk, devamında şunları kaydetti:

"KARADENİZ MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ GÖREV GRUBU İLK AKTİVASYONUNUN TEMMUZ AYINDA OLMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

"Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu teşkil edilmesine yönelik 11 Ocak 2024 tarihinde Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası'nın iç hukuk süreci 4 Nisan 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile tamamlanmıştır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ilk aktivasyonunun, haziran ayında icra edilecek Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'nı müteakip temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan memorandum ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla 30 Ocak 2021'de Ağdam Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetleri; Azerbaycan'ın Anti Terör Operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sonlandırılmıştır.

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulamalıdır. En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz.

Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, ERTUĞRUL fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG KINALIADA korvetimiz Mogadişu'nun ardından 30 Nisan'da Maldivler'e ulaşmıştır. TCG KINALIADA korvetimiz bugün de bir sonraki liman olan Bangladeş'e doğru seyre başlayacak ve Japonya intikaline devam edecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda 'NEFER' Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığımız tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı deniz testlerinden başarıyla geçmiştir.

3 Nisan'da başlayan 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar devam edecektir."

MSB YETKİLİSİ: MISIR GENELKURMAY BAŞKANI'NIN ZİYARETİ ASKERİ İLİŞKİLER BAKIMINDAN YENİ BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda kurduğu üs bölgelerine ilişkin, "Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Genelkurmay Başkanı Osama Askar'ın 29 Nisan'da Ankara'daki ziyaretine dair yetkili, "Mısır Genelkurmay Başkanı'nın Bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayisindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz" dedi.