Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Görev Grubu İyon Denizi'ndeki eğitimleri tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını bildirdi. Eğitimlerde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi ve TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası'nda sualtı taarruz ve amfibi eğitimler gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Faaliyeti kapsamında, 27-29 Nisan 2024 tarihleri arasında İyon Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi. TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası/Arnavutluk'ta sualtı taarruz (SAT) ve amfibi hücum timi (AHT) tarafından 'Amfibi eğitimler' icra edildi."