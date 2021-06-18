Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'nde NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuştu. (2)

Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi" - Haberler
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