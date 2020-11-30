Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

30.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta içi her gün, gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında, genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hafta içi her gün, gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında, genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı yeni alınan kısıtlama kararlarını bildirdi. Hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamasının hafta içi her gün olacağını bildiren Erdoğan, "Hafta içi her gün, gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında, genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar, paket servis dışında hizmet veremeyecektir" ifadelerini kullandı.

'CENAZE NAMAZLARI EN FAZLA 30 KİŞİ İLE KILINACAK'Günün belli saatlerinde sokağa çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına müsaade edilmeyeceğini bildiren Erdoğan, "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde, salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetine ara verilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir" şeklinde konuştu. 'AVM'LERE GİRİŞTE HES KODU UYGULAMASINA GEÇİLECEKTİR'

Erdoğan, alışveriş merkezi ve pazar yerlerinin aynı anda kabul edeceği müşteri sayısının Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirleneceğini belirterek, "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sınırlanabilecektir. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde, mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulanması sıkı bir şekilde denetlenecektir" açıklamasında bulundu. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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