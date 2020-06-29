Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz.

29.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir."

ANKARA(İHA)- Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-"Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Baro teklifini yarın Meclise sunuyoruz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı, halkımızın sesi, sağduyusu olarak tarihi görevler ifa etmiştir. Bu vesileyle MHP'ye ve özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha...

Kaynak: İHA

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