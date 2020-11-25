Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da öğretmenler başımızın tacıdır"
25.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:32
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren