Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmıştır"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelmesi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelmesi
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (1)
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci