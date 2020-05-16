Büyükşehirden Mustafakemalpaşa'ya yatırım yağmuru
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Büyükşehirden Mustafakemalpaşa'ya yatırım yağmuru

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı yatırımlarını incelemek için gittiği Mustafakemalpaşa'da, kısa zamanda ilçeye kazandırılacak yatırımların müjdesini peş peşe verdi.

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa'ya yatırım yağmuru
16.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:16

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapı yatırımlarını incelemek için gittiği Mustafakemalpaşa'da, kısa zamanda ilçeye kazandırılacak yatırımların müjdesini peş peşe verdi.

Bir taraftan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarından sosyal desteklere kadar her alanda yoğun bir tempoda çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan alt ve üst yapıdaki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bütçe gerçeklikleri doğrultusunda birçok projede revizyona giden ancak altyapı ve ulaşım projelerinden kesinlikle taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yıllardır beklenen altyapı yatırımlarını da bir bir gerçekleştiriyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal mahalleleri de modern bir altyapıya kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl bitirdiği Koşuboğazı kanalizasyon hattının ardından şimdi de Çeltikçi Mahallesi'ni foseptik çilesinden kurtarıyor. İlçenin 2 bin nüfusuyla büyük mahallelerinden biri olan Çeltikçi'de 6,5 kilometrelik kanalizasyon hattının 5 kilometrelik kısmı tamamlandı. Çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş, 2 ay içinde projenin tamamlanacağını söyledi. Bu çalışmanın ardından paket arıtma tesisiyle ilgili ihalenin de Ağustos sonu itibariyle yapılacağını dile getiren Başkan Aktaş, böylelikle Koşuboğası ve Çeltikçi mahallelerinin bugüne kadar foseptikle halledilen altyapısının modern bir sisteme kavuşacağını kaydetti.

Mustafakemalpaşa ilçesine kısa sürede kazandırılacak yatırımların müjdesini de peş peşe veren Başkan Aktaş, "Herhangi bir kesintiye uğramadan çok seri bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Etap etap yaparak halkımızı hiç üzmeden bu konuyu halledeceğiz ama muhakkak ki altyapı çalışmalarının bu manada yansıyan bazı sıkıntısı olacaktır. Ama en temiz şekilde süreci tamamlamak istiyoruz. Çalışma şuanda İller Bankası'nda değerlendirmede. Nasip olursa bayram sonrası AYB'ye gönderilip muhtemelen Haziran başında teslimatını yapacağız" dedi.

Mustafakemalpaşa'nın ortasından geçen Kirmasti Çayı üzerine inşa edilen üçüncü köprü ile ilgili de tarih veren Başkan Aktaş, köprünün 10 Haziran'dan itibaren ulaşıma açılacağını müjdeledi. Yine yapılmasını planladıkları 4. köprü ile ilgili de proje değerlendirmesi yapıp, ilçe belediyesiyle değerlendireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, 4'üncü köprünün startını da bu yılın ikinci yarısında vermek istediklerini vurguladı.

Yapımı yılan hikayesine dönen Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, "Takdir edersiniz ki zor bir süreçten geçiyoruz. Bazı yatırımları ertelemiş olmamıza rağmen bu yatırımı ertelemedik. Birinci etap bitmişti, ikinci etapla alakalı da nasip olursa yakın bir zamanda ihalemiz var. İhaleyi yaptıktan sonra seri bir şekilde başlayıp, çalışmaları tamamlamak istiyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa'nın 100 bini aşan nüfusu ile önemli ilçelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bir taraftan sosyal belediyeciliğimizi yapmaya çalışıyoruz, gönüllere dokunmaya, hanelere dokunmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde mazeret üretmiyoruz. Asfaltlar atılıyor, altyapı çalışmaları yapılıyor. Yıllardır konuşulan ama halledilemeyen konuları da inşallah bir bir hayata geçirmiş olacağız. Özellikle Teknosab, otoyol ve yerli otomobilden sonra Mustafakemalpaşa'nın seyri çok daha fazla değişecek. Kısa sürede hayata geçireceğimiz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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