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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ve Mustafakemalpaşa'ya tarım ekipmanları teslim etti

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefiyle Orhangazi ve Mustafakemalpaşa belediyelerine traktör arkası dal ve sap parçalama makinesi ile rotavatör teslim etti.

Bursa'da kırsal kalkınma hedefiyle çiftçiye her alanda önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, HAGEL aracılığıyla Orhangazi ve Mustafakemalpaşa belediyelerine birer adet traktör arkası dal ve sap parçalama makinesi ile bir adet 48 bıçaklı rotavatör teslim etti.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına ve ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla Orhangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ekipman desteğinde bulundu. Birer adet traktör arkası dal ve sap parçalama makinesi ile 48 bıçaklı rotavatörün teslim edildiği programa, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Hagel Meclis Başkanvekili Selami Ekeman, HAGEL Birlik Müdürü Düşünsel Şentürk, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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