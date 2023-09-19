Bursa'da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 135 Torbacı Yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir'de gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda 135 torbacı yakalandı. Operasyona polislerin yanı sıra helikopter ve ihalar da katıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak yapılan 2023 narkotik, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin yanısıra helikopter ve ihaların katıldığı dev uyuşturucu operasyonunda 135 torbacı yakalandı. Polisleri operasyona uğurlayan Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, " O sülüklere, o satıcılara söyleyin. Bursa'yı onlardan temizleyeceğiz. Anaların, babaların, çocukların duaları sizlerle. Ayağınıza taş değmesin yiğitler" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Bursa, Balıkesir ve Mustafakemalpaşa'da 135 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyona start verildi. Özel harekat ve çevik kuvvet destekli Bursa Narkotik polisi Bursa, Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir'de şahıslara yöhelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

2023 polisin görev aldığı operasyona 250 ekip, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 iha, 1 helikopter ile özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de katıldı. Operasyon öncesi 2023 polisi uğurlayan Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun yaptığı konuşma herkesi etkiledi. Uyuşturucu tacirlerini sülüğe benzeten Zaimoğlu, "O sülüklere söyleyin Bursayı onlardan temizleyeceğiz. Annelerin, babaların, çocukların duaları sizlerle.Ayağınıza taş değmesin yiğitler" diye konuştu.

Özel harekat polislerinin koç başlarıyla kapılarını kırıp önden girdikleri uyuşturucu tacirlerinin evlerinde 135 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 kilo 500 gram metamfetamin maddesi, 300 gram esrar maddesi, 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 11 bin 192 adet sentetik ecza hap, 24 kök kenevir, 11 adet ecstasy hap, 19 adet tabanca, 293 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 22 adet kartuş, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 135 kişi Bursa Emniyetine getirildi. Şahısların iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından yarın adliyeye çıkarılacakları belirtildi. - BURSA