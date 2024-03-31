Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kırsal Taşpınar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, şüpheliler Ercan Y. (36), Murat Y. (34) ve Turgut Y'yi, olayda kullanılan 2 tüfek ve 1 tabancayla yakaladığı belirtildi.

Zanlıların işlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bildirilen açıklamada, "Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü yürütülmektedir." ifadesi kullandı.

Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam Ercan Y. ve Murat Y, akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçmıştı. Saldırıda, Yusuf Y. hayatını kaybetmiş, Simge Gül E. (24) ile G.A.B. (3) adlı kız çocuğu yaralanmıştı.