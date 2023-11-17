Mustafakemalpaşa'da bir binanın bacasında yangın çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da korkutan baca yangını

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir binanın bacasında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Yangın saat 22.30 sıralarında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın baca kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Büyümeden söndürülen yangın sonrası polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlattı.