Ormanda düşen adam 36 saat sonra bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Zafer Aygün, düşerek başına darbe aldı. 36 saat sonra JAK ekipleri tarafından bulunan Aygün, sırtında taşınırken cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağlık durumu iyi olan Aygün, hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda düşerek, başına darbe alan Zafer Aygün (62), 36 saat sonra JAK ekipleri tarafından bulundu. JAK ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aygün'ü, sarp arazide sırtında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eski Kızılelma Mahallesi'ndeki evinden 4 Aralık sabah saatlerinde, mantar toplamak için çıkan Zafer Aygün, geri dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yakınlarının ifadelerine başvurup Aygün'ün kayıp olduğu bölgeyi tespit eden JAK ekipleri, arama kurtarma faaliyeti başlattı. Aygün, kaybolduktan yaklaşık 36 saat sonra gece vakti mahalle yakınlarındaki ormanda bulundu. Düştüğü ve kafasına darbe aldığı belirlenen Aygün'e ilk müdahale JAK ekipleri tarafından yapıldı. JAK ekipleri, yürümekte zorluk çeken Aygün'ü sarp arazide zaman zaman sırtına alıp taşırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Zafer Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)