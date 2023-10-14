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Bursa'da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Elazığ'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişiyi 630 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan şüpheli, Elazığ'da gözaltına alındı. Emniyetin çalışmaları sonucunda yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.