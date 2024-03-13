Üye Girişi
Haberler

İsa Söğüt kimdir? İYİ Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı İsa Söğüt kimdir?

Güncelleme:

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, İsa Söğüt kimdir? İYİ Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı İsa Söğüt kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, İsa Söğüt kimdir? İYİ Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı İsa Söğüt kimdir?

İYİ PARTİ BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ADAYI KİM?

İYİ Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı İsa Söğüt oldu.

İSA SÖĞÜT KİMDİR?

1961 Mustafakemalpaşa doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Mustafakemalpaşa da tamamladı.

Şeker Pancarı kooperatifinden 2007 yılında emekli oldu.

Sendika, Futbol Kulübü ve çeşitli STK'larda görevlerde bulundu

Demokrat Parti'de 2004-2014 yılları arasında ilçe başkanlığı yaptı

Evli ve 1 çocuk babası.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

İYİ Parti Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Gülyalı adayı Halil Cebeci kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gülyalı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Gölköy adayı Ahmet Tepe kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Gölköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Fatsa adayı İsmail Koçan kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Fatsa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çaybaşı adayı Musa Aşcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çaybaşı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatalpınar adayı Kemal Gönül kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çatalpınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çamaş adayı Musa Öztürk kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Aybastı adayı Osman Sesli kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Aybastı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Altınordu adayı Haluk Şensoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Altınordu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akkuş adayı İdris İmran Akkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Akkuş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yatağan adayı Tayfun Kartal kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Yatağan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ula adayı Ali Osman Tok kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ula belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydikemer adayı Saliha Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Seydikemer belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ortaca adayı Murat İkiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Ortaca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Milas adayı Murat Tekin kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Milas belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Menteşe adayı Salih Çifçi kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Menteşe belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title