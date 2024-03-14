DEVA Partisi Mustafakemalpaşa adayı Özlem Bayraktar kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Mustafakemalpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Özlem Bayraktar kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖZLEM BAYRAKTAR KİMDİR?

Özlem Bayraktar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Mustafakemalpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MUSTAFAKEMALPAŞA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Mustafakemalpaşa adayı belli oldu. DEVA Partisi Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Özlem Bayraktar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.