DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa adayı Kemal Yıldırak kimdir?

Dem Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa adayı Kemal Yıldırak kimdir?

DEM PARTİ BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ADAYI KEMAL YILDIRAK KİMDİR?

Kemal Yıldırak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa adayı Kemal Yıldırak işçidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz