Sedat Sevim kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Sedat Sevim kaç yaşında, nereli?
Sedat Sevim kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Sedat Sevim kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olan Sedat Sevim hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Sedat Sevim'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sedat Sevim kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Sedat Sevim kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SEDAT SEVİM KİMDİR? KİMDİR?
Sedat Sevim, Yeniden Refah Partisi Bursa- Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Sedat Sevim emeklidir ve ortaokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.