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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda,...

3. Sayfa Haberleri

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafakemalpaşa İçişleri Bakanı Balıkesir Bursa Operasyon 3. Sayfa Haberler

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