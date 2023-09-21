İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda,...

- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, 135 zehir taciri ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi"