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Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samurları Mustafakemalpaşa'da Görüntülendi

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Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmasti Deresi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi. Su samurları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da, Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Deresi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi.

Mustafakemalpaşa ilçesinin ortasından geçen ve adını ilçenin eski adı Kirmasti'den alan derede, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisindeki su samurları görüntülendi. Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda dolaşan bölge halkı, derede su samurlarının yüzdüğünü fark etti. Derenin kenarındaki kayalık alana çıkıp tekrar suya dalan su samurları, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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