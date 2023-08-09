Bursa'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Balıkesir-Bursa kara yolunda seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Balıkesir- Bursa kara yolunda seyreden N.K. idaresindeki 34 VR 3009 plakalı otomobil, Mustafakemalpaşa ilçesi Taşköprü Mahallesi civarında kontrolden çıkarak yol ortasındaki bariyerlere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekiplerince araçtan yaralı çıkarılan sürücü N.K. ile T.K. ve S.F.K, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel