Bu bayram tokalaşarak pazarlık yapılamayacak
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Bu bayram tokalaşarak pazarlık yapılamayacak

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl büyük ve küçükbaş hayvan sayısında herhangi bir problem olmadığını, büyükbaş hayvanların hisse fiyatlarının 2 bin-3 bin TL aralığında, küçükbaş hayvan ise bin 500-2 bin TL aralığında olduğunu söyledi.

Bu bayram tokalaşarak pazarlık yapılamayacak
30.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:47

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu yıl büyük ve küçükbaş hayvan sayısında herhangi bir problem olmadığını, büyükbaş hayvanların hisse fiyatlarının 2 bin-3 bin TL aralığında, küçükbaş hayvan ise bin 500-2 bin TL aralığında olduğunu söyledi. Bağlamış, Covid-19 nedeniyle hayvan pazarlarına gelen vatandaşların maksimum yarım saat içerisinde alışverişini yapacağını, satışlarda geleneksel haline gelen tokalaşarak pazarlığın ise bu yıl yapılamayacağını ifade etti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında KTB olarak bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Başkan Bağlamış, bu bayram büyük ve küçükbaş hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı olmadığını kaydetti. Hayvan fiyatları hakkında bilgiler veren Bağlamış, "Biliyorsunuz Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak Covid-19'un başlama süreciyle birlikte bütün tedbirleri almış vaziyetteyiz. Kurban Bayramıyla ilgili de belediyelerimiz hayvan satış noktalarında iki giriş ve iki çıkış noktası ayarlayacak. Hayvan satın alacak vatandaşlarımız özellikle ateş ölçüm ve maske kontrolüyle sahaya giriş yaptıracaklar. Maksimum yarım saat içerisinde alışverişini yapıp çıkacaklar. Biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğü'nün almış olduğu önlemlere katkılar sağlıyoruz ve kurban bayramı sürecinde yanlarında hizmet etmeye çalışacağız. Kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvan sayımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirmiştim. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın, büyük ve küçükbaş hayvan sayımız Türkiye geneli için yeterli. Büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 24-25 TL aralığında. Yine büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatları ise 2 bin -3 bin TL aralığında olacaktır. Küçükbaş hayvanda ise canlı kilogram fiyatı 27-28 TL arasında gerçekleşecektir. Bir hayvan hissesi ise bin 500 - 2 bin TL aralığında satışa sunulacaktır. Özellikle vatandaşlarımızın yaşını doldurmamış, hasta olan hayvanlardan uzak durmalarını, konuyla ilgili bilgileri yoksa Tarım İl Müdürlüğü ve hayvan sahiplerinden bu noktada bilgi almalarını istirham ediyorum" dedi.

"Bu yıl da herhangi bir yerde kurban kesimi olmayacak"

Hayvan kesimi ve parçalama fiyatları hakkında da bilgiler veren Bağlamış, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi herhangi bir yerde kurban kesimi olmayacak. Özellikle ruhsatlı olan mezbahalarda ve ahır hizmeti veren yerlerde fiziki şartlar uygun olduğu takdirde kesim yapılabilecek. Büyükbaş hayvan kesimi ortalama 750 TL olacak, parçalama hizmetini almak isterlerse ayrıca 759 TL, toplamda bin 500 TL gibi bir bedel ödemek zorunda kalacaklar. Küçükbaş hayvan için kesim ücreti 150 TL, parçalama hizmeti 150 TL, toplamda 300 TL'ye kurban kesimi ve parçalama hizmeti alabilecekler" ifadelerini kullandı.

"Tokalaşarak pazarlık yapılamayacak"

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bu yıl alıcı ile satıcı arasındaki tokalaşarak uzun süren pazarlıkların yapılamayacağını da dile getiren KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Türk geleneğinde pazarlık usulü satın almalar vardır. El sıkışmalar vardır. Bu dönemde Covid nedeniyle pazarlık şekli olamayacak. Sosyal mesafe korunarak satın alma olacak. Pazar yerlerinde zaten oluşturulan çadırların arası en az 2 metre olmak zorunda. Bu yıl geleneklerimizden biraz uzak kalabiliriz ama sağlığımız açısından çok önemli olduğu için bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da özellikle Tarım Bakanlığımız ve Tarım İl Müdürlüklerimizin aldığı tedbirler doğrultusunda dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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