Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 18.750,00
25,03
İş Bankası (B) 1.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|18.750,00
|25,03
|İş Bankası (B)
|1.400,00
|43,64
|İş Bankası (C)
|7,24
|-1,23
|45,45
|İş Bankası (Kur.)
|8.150,00
|0,00
|31,52
|İş Fin.Kir.
|1,37
|2,24
|32,51
|İş Girişim
|1,77
|-1,12
|18,00
|İş GMYO
|1,40
|-0,71
|1,28
|İş Yat. Men. Değ.
|1,76
|-0,56
|53,06
|İş Yat. Ort.
|0,90
|0,00
|7,14
|İşbir Holding
|117,90
|2,43
|16,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,00
|57,14
|İttifak Holding
|2,03
|-0,98
|14,04
|İz Hayvancılık Tarım
|2,03
|11,54
|49,26
|İzmir Demir Çelik
|3,64
|-1,36
|37,36
|İzmir Fırça
|4,73
|1,07
|207,14
|İzocam
|28,00
|3,40
|14,10
|Jantsa Jant Sanayi
|30,30
|-1,43
|47,19
|Kapital Yat. Holding
|0,69
|0,00
|71,98
|Kaplamin
|3,46
|-0,86
|256,70
|Kardemir (A)
|2,78
|-1,07
|97,16
|Kardemir (B)
|3,08
|0,00
|108,11
|Kardemir (D)
|2,49
|-0,80
|116,52
|Karel Elektronik
|5,17
|-2,64
|173,54
|Karsan Otomotiv
|1,53
|2,68
|41,67
|Karsu Tekstil
|2,06
|3,00
|390,48
|Karsusan Su Ürünleri San.
|4,80
|-1,64
|95,92
|Kartonsan
|295,40
|-1,53
|15,02
|Katmerciler Ekipman
|13,47
|-3,37
|84,02
|Kent Gıda
|152,90
|-0,91
|18,07
|Kerevitaş Gıda
|50,50
|0,60
|42,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|7,89
|86,36
|Kiler GMYO
|5,10
|0,39
|235,53
|Klimasan Klima
|6,35
|-0,63
|-16,67
|Koç Holding
|17,63
|-1,29
|30,42
|Konfrut Gıda
|14,16
|0,78
|15,12
|Konya Çimento
|269,10
|-2,32
|3,74
|Kordsa Global
|7,50
|-2,34
|20,54
|Koza Altın
|32,92
|-4,30
|101,47
|Koza Madencilik
|7,56
|-3,57
|253,27
|Körfez GMYO
|2,02
|-1,46
|34,67
|Kristal Kola
|3,41
|-1,16
|138,46
|Kron Telekomünikasyon
|15,80
|-1,25
|214,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|10,00
|0,00
|29,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,79
|0,00
|22,23
|Kütahya Porselen
|6,18
|0,49
|-14,62
|Lider Faktoring
|4,60
|-0,86
|-0,65
|Link Bilgisayar
|6,66
|-0,30
|9,18
|Logo Yazılım
|55,70
|-0,71
|2,48
|Lokman Hekim Sağlık
|5,13
|1,18
|32,17
|Lüks Kadife
|5,03
|1,00
|28,97
|Makina Takım
|2,00
|-0,50
|41,84
|Mardin Çimento
|4,35
|-0,46
|0,05
|Marka Yatırım Holding
|2,24
|5,16
|148,89
|Marmaris Altınyunus
|16,95
|-1,45
|-11,26
|Marshall
|40,00
|-3,94
|15,94
|Martı GMYO
|0,69
|-4,17
|81,58
|Martı Otel
|1,18
|-4,07
|227,78
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|48,00
|2,87
|Mazhar Zorlu Holding
|3,44
|-1,71
|194,02
|MCT Danışmanlık
|6,14
|8,67
|22,55
|Mega Polietilen
|1,24
|5,98
|33,33
|Menba Holding
|0,78
|-21,21
|Menderes Tekstil
|0,91
|-1,09
|51,67
|Mensa
|0,14
|7,69
|Merit Turizm
|7,43
|-0,13
|83,46
|Merko Gıda
|1,28
|-0,78
|13,27
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|13,33
|Metemtur Otelcilik
|1,56
|9,86
|9,86
|Metro Holding
|1,04
|-1,89
|15,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,61
|-1,14
|-11,22
|Migros Ticaret
|28,32
|0,85
|61,09
|Milpa
|3,07
|8,87
|219,79
|Mish Dekorasyon
|0,36
|12,50
|44,00
|Mistral GMYO
|6,96
|-0,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|1,03
|96,00
|Mondi Tire Kutsan
|1,93
|-2,03
|60,83
|Net Holding
|2,62
|-1,87
|-14,29
|Net Turizm
|2,23
|-1,76
|68,94
|Netaş Telekom.
|13,39
|0,45
|34,03
|Niğbaş Niğde Beton
|1,10
|-2,65
|44,74
|Nuh Çimento
|9,90
|-0,70
|6,70
|Nurol GMYO
|4,91
|-1,01
|19,17
|Odaş Elektrik
|5,81
|6,02
|96,09
|Olmuksan-IP
|10,55
|-1,31
|14,05
|Orge Enerji Elektrik
|9,42
|-1,26
|62,30
|Orma Orman Mahsulleri
|1,15
|4,55
|18,56
|Osmanlı Menkul
|2,38
|-11,85
|-20,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|0,00
|-15,93
|Otokar
|116,00
|-0,77
|-11,22
|Oyak Yat. Ort.
|1,14
|-0,87
|56,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,93
|2,12
|2,66
|Özak GMYO
|2,59
|-1,52
|38,50
|Özbal Çelik Boru
|2,74
|-1,44
|85,14
|Özderici GMYO
|1,77
|-1,67
|40,48
|Özerden Plastik
|2,80
|-1,41
|15,31
|Panora GMYO
|3,92
|0,26
|-2,11
|Park Elek.Madencilik
|4,40
|8,37
|115,69
|Parsan
|10,47
|-0,95
|25,54
|Pegasus
|28,92
|1,12
|104,38
|Penguen Gıda
|2,16
|-3,14
|11,92
|Pera GMYO
|1,02
|-1,92
|155,00
|Pergamon Dış Ticaret
|3,98
|-1,73
|12,55
|Petkim
|6,23
|0,00
|82,93
|Petrokent Turizm
|52,50
|-1,87
|19,32
|Pimaş
|4,20
|-1,41
|54,98
|Pınar Et ve Un
|9,96
|-0,10
|5,94
|Pınar Su
|1,88
|0,00
|6,21
|Pınar Süt
|13,70
|-0,51
|-8,03
|Plastikkart
|2,92
|0,00
|6,18
|Polisan Holding
|7,55
|-0,26
|13,30
|Politeknik Metal
|32,92
|0,86
|88,49
|Prizma Press Matbaacılık
|1,74
|0,58
|-25,32
|Ray Sigorta
|1,46
|-5,19
|151,72
|Reysaş GMYO
|1,41
|2,17
|110,45
|Reysaş Lojistik
|1,52
|4,83
|92,41
|Rhea Girişim
|1,17
|2,63
|6,36
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|0,53
|-23,39
|Royal Halı
|1,06
|0,95
|10,42
|RTA Laboratuvarları
|2,61
|-1,14
|30,17
|Sabancı Holding
|10,32
|-0,58
|15,09
|Salix Yatırım Holding
|5,04
|-0,20
|38,46
|Sanel Mühendislik
|1,84
|2,22
|3,95
|Sanifoam Sünger
|1,95
|0,00
|62,50
|Sanko Pazarlama
|2,96
|-0,67
|41,10
|Saray Matbaacılık
|1,16
|-1,69
|14,85
|Sarkuysan
|2,93
|0,34
|58,92
|Sasa Polyester
|7,21
|-4,63
|209,91
|Say Reklamcılık
|1,65
|-0,60
|-2,37
|Sekuro Plastik
|5,08
|0,99
|-42,27
|Selçuk Ecza Deposu
|3,91
|1,03
|30,33
|Selçuk Gıda
|0,32
|0,00
|6,67
|Senkron Güvenlik
|2,63
|-0,75
|39,15
|Serve Kırtasiye
|0,53
|0,00
|-10,17
|Servet GMYO
|3,25
|-0,31
|14,04
|Seyitler Kimya
|4,00
|6,95
|97,04
|Silverline Endüstri
|1,89
|-1,05
|68,75
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-1,19
|43,10
|Soda Sanayii
|5,22
|-1,51
|23,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|3,61
|0,84
|49,75
|Söktaş
|2,12
|0,00
|10,91
|Sönmez Filament
|3,61
|-1,37
|46,15
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|0,27
|78,54
|Şeker Fin. Kir.
|2,08
|0,48
|78,03
|Şekerbank
|1,59
|0,00
|34,75
|Şişe Cam
|4,24
|-1,17
|24,65
|T. Halk Bankası
|13,01
|-4,27
|41,49
|T. Kalkınma Bank.
|4,72
|1,51
|66,78
|T.S.K.B.
|1,46
|-0,68
|24,66
|T.Tuborg
|11,00
|0,09
|44,69
|Taç Tarım Ürünleri
|2,75
|-1,43
|14,58
|Tat Gıda
|5,79
|-1,70
|3,79
|TAV Havalimanları
|20,72
|-1,24
|54,53
|Taze Kuru Gıda
|7,76
|-5,37
|Tek-Art Turizm
|0,98
|-2,00
|60,66
|Tekfen Holding
|11,89
|-2,86
|90,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,21
|-0,38
|54,14
|Temapol Polimer Plastik
|5,05
|0,40
|-46,22
|Tesco Kipa
|3,03
|3,77
|94,23
|TGS Dış Ticaret
|4,81
|-2,63
|29,30
|Tofaş Oto. Fab.
|32,92
|-0,12
|37,13
|Torunlar GMYO
|6,08
|0,83
|49,62
|Trabzonspor Sportif
|2,94
|2,44
|3,52
|Trakya Cam
|3,57
|0,00
|57,26
|Transtürk Hold.
|0,42
|-2,33
|10,53
|TSKB GMYO
|0,69
|1,47
|4,55
|Tuğçelik
|3,44
|0,88
|-13,57
|Tukaş
|2,50
|0,00
|85,19
|Turcas Petrol
|2,71
|0,00
|85,62
|Turkcell
|12,95
|-0,23
|38,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,26
|-0,27
|-2,02
|Tüpraş
|124,90
|0,81
|89,76
|Türk Hava Yolları
|9,89
|-1,49
|97,41
|Türk Prysmian Kablo
|2,57
|1,18
|23,60
|Türk Telekom
|6,98
|-2,38
|32,20
|Türk Traktör
|85,40
|-1,73
|20,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,48
|0,51
|14,10
|Ufuk Yatırım
|1,37
|1,48
|20,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,60
|-1,84
|36,75
|Ulusoy Elektrik
|15,13
|-3,07
|112,99
|Ulusoy Un Sanayi
|3,24
|-2,99
|82,02
|Umpaş Holding
|0,59
|34,09
|Usaş Yatırımlar Holding
|0,62
|-1,59
|72,22
|Uşak Seramik
|2,93
|-0,68
|112,32
|Utopya Turizm
|4,73
|7,26
|113,06
|Uzertaş Boya
|1,07
|-2,73
|24,42
|Ülker Bisküvi
|20,96
|-0,29
|31,08
|Ünye Çimento
|4,35
|-0,46
|7,96
|Vakıf Fin. Kir.
|2,07
|-1,90
|68,41
|Vakıf GMYO
|3,05
|-2,56
|34,82
|Vakıf Yat. Ort.
|1,56
|0,65
|38,05
|Vakıflar Bankası
|6,72
|-1,75
|55,61
|Vakko Tekstil
|3,83
|-2,05
|87,75
|Vanet Gıda
|2,03
|-0,98
|-13,62
|Verusa Holding
|14,99
|0,00
|3,85
|Verusaturk Girisim
|2,51
|-1,18
|-17,44
|Vestel
|8,51
|-0,47
|34,02
|Vestel Beyaz Eşya
|11,04
|-0,45
|-0,62
|Viking Kağıt
|1,04
|-1,89
|13,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,45
|-2,39
|104,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,56
|-2,56
|32,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,84
|-1,05
|77,50
|Yataş
|17,00
|5,00
|223,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,64
|1,54
|16,81
|Yazıcılar Holdıng
|22,20
|-1,07
|70,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|2,08
|-5,07
|Yeşil GMYO
|0,75
|-1,32
|31,58
|Yeşil Yapı
|1,68
|-2,89
|88,76
|Yeşil Yatırım Holding
|5,53
|-5,47
|574,39
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.760,00
|0,00
|6,01
|Yonga Mobilya
|265,00
|8,60
|Yünsa
|3,23
|-1,22
|29,20
|Zorlu Enerji
|1,69
|-0,59
|44,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)