Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 18.750,00 25,03 İş Bankası (B) 1.400,00 43,64 İş Bankası (C) 7,24 -1,23 45,45 İş Bankası (Kur.) 8.150,00 0,00 31,52 İş Fin.Kir. 1,37 2,24 32,51 İş Girişim 1,77 -1,12 18,00 İş GMYO 1,40 -0,71 1,28 İş Yat. Men. Değ. 1,76 -0,56 53,06 İş Yat. Ort. 0,90 0,00 7,14 İşbir Holding 117,90 2,43 16,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 57,14 İttifak Holding 2,03 -0,98 14,04 İz Hayvancılık Tarım 2,03 11,54 49,26 İzmir Demir Çelik 3,64 -1,36 37,36 İzmir Fırça 4,73 1,07 207,14 İzocam 28,00 3,40 14,10 Jantsa Jant Sanayi 30,30 -1,43 47,19 Kapital Yat. Holding 0,69 0,00 71,98 Kaplamin 3,46 -0,86 256,70 Kardemir (A) 2,78 -1,07 97,16 Kardemir (B) 3,08 0,00 108,11 Kardemir (D) 2,49 -0,80 116,52 Karel Elektronik 5,17 -2,64 173,54 Karsan Otomotiv 1,53 2,68 41,67 Karsu Tekstil 2,06 3,00 390,48 Karsusan Su Ürünleri San. 4,80 -1,64 95,92 Kartonsan 295,40 -1,53 15,02 Katmerciler Ekipman 13,47 -3,37 84,02 Kent Gıda 152,90 -0,91 18,07 Kerevitaş Gıda 50,50 0,60 42,57 Kervansaray Yat. Holding 0,41 7,89 86,36 Kiler GMYO 5,10 0,39 235,53 Klimasan Klima 6,35 -0,63 -16,67 Koç Holding 17,63 -1,29 30,42 Konfrut Gıda 14,16 0,78 15,12 Konya Çimento 269,10 -2,32 3,74 Kordsa Global 7,50 -2,34 20,54 Koza Altın 32,92 -4,30 101,47 Koza Madencilik 7,56 -3,57 253,27 Körfez GMYO 2,02 -1,46 34,67 Kristal Kola 3,41 -1,16 138,46 Kron Telekomünikasyon 15,80 -1,25 214,95 Kuştur Kuşadası Turizm 10,00 0,00 29,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,79 0,00 22,23 Kütahya Porselen 6,18 0,49 -14,62 Lider Faktoring 4,60 -0,86 -0,65 Link Bilgisayar 6,66 -0,30 9,18 Logo Yazılım 55,70 -0,71 2,48 Lokman Hekim Sağlık 5,13 1,18 32,17 Lüks Kadife 5,03 1,00 28,97 Makina Takım 2,00 -0,50 41,84 Mardin Çimento 4,35 -0,46 0,05 Marka Yatırım Holding 2,24 5,16 148,89 Marmaris Altınyunus 16,95 -1,45 -11,26 Marshall 40,00 -3,94 15,94 Martı GMYO 0,69 -4,17 81,58 Martı Otel 1,18 -4,07 227,78 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 48,00 2,87 Mazhar Zorlu Holding 3,44 -1,71 194,02 MCT Danışmanlık 6,14 8,67 22,55 Mega Polietilen 1,24 5,98 33,33 Menba Holding 0,78 -21,21 Menderes Tekstil 0,91 -1,09 51,67 Mensa 0,14 7,69 Merit Turizm 7,43 -0,13 83,46 Merko Gıda 1,28 -0,78 13,27 Metal Gayrimenkul 0,85 1,19 13,33 Metemtur Otelcilik 1,56 9,86 9,86 Metro Holding 1,04 -1,89 15,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 -1,14 -11,22 Migros Ticaret 28,32 0,85 61,09 Milpa 3,07 8,87 219,79 Mish Dekorasyon 0,36 12,50 44,00 Mistral GMYO 6,96 -0,14 MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 1,03 96,00 Mondi Tire Kutsan 1,93 -2,03 60,83 Net Holding 2,62 -1,87 -14,29 Net Turizm 2,23 -1,76 68,94 Netaş Telekom. 13,39 0,45 34,03 Niğbaş Niğde Beton 1,10 -2,65 44,74 Nuh Çimento 9,90 -0,70 6,70 Nurol GMYO 4,91 -1,01 19,17 Odaş Elektrik 5,81 6,02 96,09 Olmuksan-IP 10,55 -1,31 14,05 Orge Enerji Elektrik 9,42 -1,26 62,30 Orma Orman Mahsulleri 1,15 4,55 18,56 Osmanlı Menkul 2,38 -11,85 -20,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,00 -15,93 Otokar 116,00 -0,77 -11,22 Oyak Yat. Ort. 1,14 -0,87 56,16 Oylum Sınai Yatırımlar 1,93 2,12 2,66 Özak GMYO 2,59 -1,52 38,50 Özbal Çelik Boru 2,74 -1,44 85,14 Özderici GMYO 1,77 -1,67 40,48 Özerden Plastik 2,80 -1,41 15,31 Panora GMYO 3,92 0,26 -2,11 Park Elek.Madencilik 4,40 8,37 115,69 Parsan 10,47 -0,95 25,54 Pegasus 28,92 1,12 104,38 Penguen Gıda 2,16 -3,14 11,92 Pera GMYO 1,02 -1,92 155,00 Pergamon Dış Ticaret 3,98 -1,73 12,55 Petkim 6,23 0,00 82,93 Petrokent Turizm 52,50 -1,87 19,32 Pimaş 4,20 -1,41 54,98 Pınar Et ve Un 9,96 -0,10 5,94 Pınar Su 1,88 0,00 6,21 Pınar Süt 13,70 -0,51 -8,03 Plastikkart 2,92 0,00 6,18 Polisan Holding 7,55 -0,26 13,30 Politeknik Metal 32,92 0,86 88,49 Prizma Press Matbaacılık 1,74 0,58 -25,32 Ray Sigorta 1,46 -5,19 151,72 Reysaş GMYO 1,41 2,17 110,45 Reysaş Lojistik 1,52 4,83 92,41 Rhea Girişim 1,17 2,63 6,36 Rodrigo Tekstil 1,90 0,53 -23,39 Royal Halı 1,06 0,95 10,42 RTA Laboratuvarları 2,61 -1,14 30,17 Sabancı Holding 10,32 -0,58 15,09 Salix Yatırım Holding 5,04 -0,20 38,46 Sanel Mühendislik 1,84 2,22 3,95 Sanifoam Sünger 1,95 0,00 62,50 Sanko Pazarlama 2,96 -0,67 41,10 Saray Matbaacılık 1,16 -1,69 14,85 Sarkuysan 2,93 0,34 58,92 Sasa Polyester 7,21 -4,63 209,91 Say Reklamcılık 1,65 -0,60 -2,37 Sekuro Plastik 5,08 0,99 -42,27 Selçuk Ecza Deposu 3,91 1,03 30,33 Selçuk Gıda 0,32 0,00 6,67 Senkron Güvenlik 2,63 -0,75 39,15 Serve Kırtasiye 0,53 0,00 -10,17 Servet GMYO 3,25 -0,31 14,04 Seyitler Kimya 4,00 6,95 97,04 Silverline Endüstri 1,89 -1,05 68,75 Sinpaş GMYO 0,83 -1,19 43,10 Soda Sanayii 5,22 -1,51 23,60 Sodaş Sodyum Sanayii 3,61 0,84 49,75 Söktaş 2,12 0,00 10,91 Sönmez Filament 3,61 -1,37 46,15 Sönmez Pamuklu 3,66 0,27 78,54 Şeker Fin. Kir. 2,08 0,48 78,03 Şekerbank 1,59 0,00 34,75 Şişe Cam 4,24 -1,17 24,65 T. Halk Bankası 13,01 -4,27 41,49 T. Kalkınma Bank. 4,72 1,51 66,78 T.S.K.B. 1,46 -0,68 24,66 T.Tuborg 11,00 0,09 44,69 Taç Tarım Ürünleri 2,75 -1,43 14,58 Tat Gıda 5,79 -1,70 3,79 TAV Havalimanları 20,72 -1,24 54,53 Taze Kuru Gıda 7,76 -5,37 Tek-Art Turizm 0,98 -2,00 60,66 Tekfen Holding 11,89 -2,86 90,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,21 -0,38 54,14 Temapol Polimer Plastik 5,05 0,40 -46,22 Tesco Kipa 3,03 3,77 94,23 TGS Dış Ticaret 4,81 -2,63 29,30 Tofaş Oto. Fab. 32,92 -0,12 37,13 Torunlar GMYO 6,08 0,83 49,62 Trabzonspor Sportif 2,94 2,44 3,52 Trakya Cam 3,57 0,00 57,26 Transtürk Hold. 0,42 -2,33 10,53 TSKB GMYO 0,69 1,47 4,55 Tuğçelik 3,44 0,88 -13,57 Tukaş 2,50 0,00 85,19 Turcas Petrol 2,71 0,00 85,62 Turkcell 12,95 -0,23 38,03 Tümosan Motor ve Traktör 7,26 -0,27 -2,02 Tüpraş 124,90 0,81 89,76 Türk Hava Yolları 9,89 -1,49 97,41 Türk Prysmian Kablo 2,57 1,18 23,60 Türk Telekom 6,98 -2,38 32,20 Türk Traktör 85,40 -1,73 20,79 Türker Proje Gayrimenkul 39,48 0,51 14,10 Ufuk Yatırım 1,37 1,48 20,18 Ulaşlar Turizm Yat. 1,60 -1,84 36,75 Ulusoy Elektrik 15,13 -3,07 112,99 Ulusoy Un Sanayi 3,24 -2,99 82,02 Umpaş Holding 0,59 34,09 Usaş Yatırımlar Holding 0,62 -1,59 72,22 Uşak Seramik 2,93 -0,68 112,32 Utopya Turizm 4,73 7,26 113,06 Uzertaş Boya 1,07 -2,73 24,42 Ülker Bisküvi 20,96 -0,29 31,08 Ünye Çimento 4,35 -0,46 7,96 Vakıf Fin. Kir. 2,07 -1,90 68,41 Vakıf GMYO 3,05 -2,56 34,82 Vakıf Yat. Ort. 1,56 0,65 38,05 Vakıflar Bankası 6,72 -1,75 55,61 Vakko Tekstil 3,83 -2,05 87,75 Vanet Gıda 2,03 -0,98 -13,62 Verusa Holding 14,99 0,00 3,85 Verusaturk Girisim 2,51 -1,18 -17,44 Vestel 8,51 -0,47 34,02 Vestel Beyaz Eşya 11,04 -0,45 -0,62 Viking Kağıt 1,04 -1,89 13,76 Yapı Kredi Koray GMYO 2,45 -2,39 104,17 Yapı ve Kredi Bank. 4,56 -2,56 32,94 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,84 -1,05 77,50 Yataş 17,00 5,00 223,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,64 1,54 16,81 Yazıcılar Holdıng 22,20 -1,07 70,89 Yeni Gimat GMYO 12,25 2,08 -5,07 Yeşil GMYO 0,75 -1,32 31,58 Yeşil Yapı 1,68 -2,89 88,76 Yeşil Yatırım Holding 5,53 -5,47 574,39 Yibitaş İnşaat Malzeme 1.760,00 0,00 6,01 Yonga Mobilya 265,00 8,60 Yünsa 3,23 -1,22 29,20 Zorlu Enerji 1,69 -0,59 44,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)