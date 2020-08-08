Bodrum'da yine su borusu hattı patladı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde isale hattı yine patladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bodrum'da, 9 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında yine aynı sorun yaşandı. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700'den fazla patlamanın yaşandığı isale hattı, bu kez saat 00.30 sıralarında Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bölümünde patladı. Patlamayla birlikte yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Akan su nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, patlamanın ardından bölgeye gelen suyu kesti.Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA