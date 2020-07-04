Bakan Varank: PMBakan Varank: PMI verilerimizle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktıkI...
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Bakan Varank: PMBakan Varank: PMI verilerimizle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktıkI...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalattaki canlanmayı gösteren İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziran verisinin son 28 ayın en yüksek değeri olduğunu söyledi.

Bakan Varank: PMBakan Varank: PMI verilerimizle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktıkI...
04.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:50

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalattaki canlanmayı gösteren İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziran verisinin son 28 ayın en yüksek değeri olduğunu söyledi. Varank, "Haziran PMI verilerimizle, G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık" dedi.

Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısına video konferans ile katıldı. Bakan Varank, koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde provokatif bir yaklaşım izlediklerini vurgulayarak, vatandaşların sağlığı ve iktisadi sürdürülebilirlik dikkate alınarak atılan adımlardan bahsetti. Son dönemdeki ekonomik gelişmelerin, hükümetçe uygulanan politikalar sayesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Varank, mayıs ayından itibaren güçlü bir canlanmaya şahit olunduğunu dile getirdi.

Bakan Varank, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin sanayinin nabzını ölçmekte kritik göstergelerden biri olduğuna işaret ederek, "Bu verilerin yönü ve büyüklüğüyle, sanayi üretimi arasında yüksek bir korelasyon var. Haziranda OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemin sadece yüzde 8 altındayız. Otomotiv sektörü, gerek iç gerekse dış piyasalarda bu krizin etkilerini derinden hisseden sektörlerin başında geldi. Otomotiv ana ve yan sanayi ağırlıklı kümelenmelerin olduğu Sakarya-Bursa-Kocaeli bölgesindeki 19 OSB'de elektrik tüketimi mayısa göre ortalama yüzde 45 daha fazla oldu" dedi.'G-20 ÜLKELERİNİN TAMAMINI GERİDE BIRAKTIK'İmalattaki canlanmayı gösteren PMI'nin hazirandaki değerinin de kendilerini şaşırtmadığını belirten Varank, "Haziran verisi, son 28 ayın en yüksek değeri. İmalatçıların üretim hacimleri ve yeni siparişler tekrar büyüme bölgesine geçti. Haziran PMI verilerimizle, G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık" diye konuştu.Bakan Varank, yeni normale geçiş döneminde, Türkiye'nin emsallerine ve gelişmiş ülkelere göre pozitif ayrıştığına dikkati çekerek, yılın ilk yarısında sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletme kaydolduğunu, haziranda 1421 yeni sanayi işletmesi kurulduğunu ve bu sayının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazla olduğunu bildirdi.TEŞVİK BELGESİ SAYISINDA REKORÖzel sektörün yatırım iştahını teşvik belgelerine olan talepten de ölçebildiklerine işaret eden Varank, "Haziranda 859 teşvik belgesi düzenledik. Böylece, teşvik tarihimizde aylık bazda düzenlenen en yüksek belge sayısına ulaştık. İlk 6 ayda, geçen seneye göre yüzde 14'lük bir artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı doğacak. Hükümet olarak hedefimiz bu canlanmaya süreklilik kazandırmak böylece sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme anlayışını piyasalara hakim kılmak" ifadesini kullandı.'GÜÇLÜ BÜYÜME ORANLARINA ULAŞMAYI BEKLİYORUZ'Bakan Varank, dış talebin de yeniden toparlanmaya geçtiğini belirterek, hazirandaki 13,5 milyar dolarlık ihracatın geçen seneye göre yaklaşık yüzde 16'lık bir artışa denk geldiğini söyledi. Son dönem gelişmelerin, ekonomide işlerin yoluna girmeye başladığının göstergesi olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Koşulların bu şekilde devam etmesiyle, ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz. Ekonomik konjonktürdeki gelişmeler istihdam rakamlarına da yansıyacak" değerlendirmesinde bulundu.'HAMLE SONUÇLARI YAKINDA AÇIKLANACAK'Yeni normale geçiş sürecinin sektörlere etkisini, reel sektörle istişare içinde değerlendirdiklerine dikkat çeken Varank, küresel eğilimleri de yakından takip ettiklerini vurguladı. Bakan Varank, yurt içi kabiliyetleri geliştirme ve küresel pazarlarda daha yukarılara çıkma hedefiyle hayata geçirilen 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı anımsatarak, "Toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira olan 52 farklı proje komitemize sunuldu. Sonuçları yakında açıklayacağız. Yılın ikinci yarısında, öncelikli sektörler olarak belirlediğimiz motorlu kara ve deniz taşıtları, raylı sistemler, elektrik-elektronik, yarı iletkenler, havacılık-uzay, kimya-ilaç ve tıbbi cihazlar alanlarında yeni çağrılara çıkacağız" dedi.Özel sektöre hamle programının parçası olması çağrısında bulunan Varank, KOSGEB'in imalat sektöründe dijitalleşme çağrısına da yakında çıkacaklarını söyledi.196 FİRMAYA GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ

Bakan Varank, salgında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulmasının şart olduğunu belirterek, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını hatırlattı. Kılavuzdaki tedbirleri yerine getiren firmalara, 'COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi' verdiklerini söyleyen Bakan Varank, "Şimdiye kadar 400 sanayi işletmesi bu belgeyi almak için bize başvurdu. Denetimi biten 196 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. TOBB üyeleri olarak bu belgeyi almak üzere Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvurmalı ve piyasada size duyulan güveni tazelemelisiniz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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