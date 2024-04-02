Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ÇKS Başvuru Tarihi Açıklaması

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bitkisel üretim yapan çiftçiler için 2024 yılı ÇKS Başvuru tarihinden sonra edinilen ve kullanıma alınan araziler için ÇKS son müracaat tarihi 30 Haziran 2024 olarak belirlendiğini açıkladı.

Çiftçiler 2024 yılı yem bitkileri desteklemesi için 01 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında müracaat yapacaklar. Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin azaltılmasında üreticilere katkıda bulunmak amacıyla Bakanlığımızca Tarımsal Destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Destekleme ödemeleri 2000 yılından itibaren yem bitkileri ekilişlerinin desteklenmesi ile uygulamaya konulmuş ve günümüze kadar kalemler artarak devam etmiştir. Yürütülen çalışmalarda ödemelerin yanı sıra ülkemizde ki üreticilerimizin kayıt altına alınması sağlanmış ve kayıt sistemleri geliştirilmiştir. Tarımsal Destekleme ödemeleri kapsamında kullanılan Çiftçi Kayıt sistemi (ÇKS) çalışmaları ÇKS yönetmelikleri ve Bakanlığımızca yayımlanan talimatlar kapsamında yürütülmekte olup, üzerine kayıtlı arazisi bulunan mal sahibi veya kiracı olarak en az bir üretim sezonunda tarımsal üretim yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırarak destekleme ödemelerinden yararlanabilmektedirler. Yürütülen destekleme çalışmalarında her yıl yayımlanan tebliğler dikkate alınmaktadır." denildi.

Müracaatlar devam ediyor

2024 üretim sezonu için üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını 1 Eylül 2023- 02 Ocak 2024 tarihleri arasında arazilerinin bulunduğu il/ilçe tarım müdürlükleri ve e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirildiği hatırlatan Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, açıklamasına şöyle devam etti, "Yönetmelik ve talimatta geçen "başvuru tarihinden sonra edinilen ve kullanıma alınan araziler için üretim yılında başvuru yapabilme" hükmü gereği başvuru tarihinden sonra edinilen araziler için müracaatlar devam etmektedir. Ancak ilimizin iklim şartları ve vejetasyon süresi dikkate alınarak İl Tahkim Komisyonunca bu tarih 30 Haziran 2024 tarihinde bitecek şekilde kararlaştırılmıştır. Yine destekleme tebliğlerinde yer alan Yem Bitkileri Destekleme ödemeleri kapsamında, başvuru tarihlerinin yer aldığı 2024 yılı tebliğ çalışmaları devam ettiğinden ve yapılan müracaatların %100 arazi kontrol şartı bulunduğundan, hasat kontrollerinin süresi içerisinde yapılabilmesi için başvuru tarihleri alınan İl Tahkim Komisyonu Kararı ile 01.04.2024-30.06.2024 şeklinde düzenlenmiştir." - ERZURUM