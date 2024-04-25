Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı: Türksat 6A Haziran-Temmuz'da Yörüngeye Fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Tamamen yerli milli imkanlarla ürettiğimiz uydumuz Türksat 6A'nın da şu anda son testi yapılıyor. Haziran-temmuz gibi yörüngeye fırlatacağız." dedi.

HIS Fuarcılık Hizmetleri (ExpoHIS) tarafından; Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) stratejik ortaklığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) desteğiyle düzenlenen 4. Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, küreselleşen dünyanın geçirdiği hızlı değişimin en büyük öznesinin mobil teknolojiler olduğunu söyledi.

Sayan, mobil cihazların 24 saat insanların yanında olduğunu ve bir ortama gidildiğinde cihazı yanında bulunmayan herhangi bir kimseye rastlanılmadığını anlattı.

Mobil teknolojileri vatandaşla buluşturan operatörlerin, üreticilerin ve bu hizmeti sağlayanların Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi'nde bir araya geldiğini dile getiren Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın mobil teknolojilerle daha ileri nasıl gideceğine yönelik hep birlikte sektör olarak çalışıyoruz. Birbirine bağlı cihazlar önümüzdeki dönemi şekillendirecek. Bütün bu teknolojiler ses, veri ve görüntü iletimi gibi iletişim imkanları sunarak haberleşme ve yeni kullanım alanlarıyla hayatımızı kolaylaştıracak ve toplumların daha bütünleşik hale gelmesini, adeta fiziksel sınırların da ortadan kalkmasına neden olacak."

?"Türksat 6A'yı haziran-temmuz gibi yörüngeye fırlatacağız"

Bakan Yardımcısı Sayan, Mobilefest aracılığıyla özellikle yerliliğin ve milliliğin ne olduğunu dünyaya gösterdiklerini belirterek, Türkiye genelindeki şebekelerde yerli ürün kullanım oranının yüzde 51 olduğunu, 5G'de ortak altyapıya sahip sistemlerle yerli kullanım oranının artacağını anlattı.

Türksat 6A uydusuna değinen Sayan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tamamen yerli milli imkanlarla ürettiğimiz uydumuz Türksat 6A'nın da şu anda son testi yapılıyor. Haziran-temmuz gibi yörüngeye fırlatacağız. Orada çok ciddi işbirliği var. İnşallah 6A ile tamamıyla uzay ile ilgili bir gündemimiz olacak ve ihracata başlayacağız. Mobilefest'e bu sene Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan birçok firmanın katıldığını görüyorum. 'Öncelikle kendi operatörlerimizi kullanacağız ve ihraç edeceğiz' diyoruz. Şu anda en önemli, en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan birisi ihracatımızın artması."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da bilişimin, teknolojinin ve internetin yaygınlaştığı bir ortamda bu gelişmelere kayıtsız kalma şansının olmadığını söyledi.

Boyraz, yerli ve milli yazılımları önemsediklerinin altını çizerek, Bakanlık olarak bu alanda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ÖmerAbdullah Karagözoğlu ise dijital dönüşümün önemli yapı taşlarından birini mobil teknolojilerdeki gelişimlerin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"BM verilerine göre, 2023 Temmuz'da 8 milyarı aşan dünya nüfusunun 7 milyara yakını akıllı telefon sahibi. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 86'sına tekabül ediyor. Toplam nüfusun yüzde 66'sına karşılık gelen yaklaşık 5,5 milyar kişi ise internetten faydalanıyor. Ülkemizde de internet kullanan bireylerin oranı toplam nüfusun yüzde 87'sini aşmış durumda. Bu rakamlar internetin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor."

Karagözoğlu, internet ve haberleşme alanında yaptıkları çalışmaların en önemli sac ayaklarından birisini 5G'nin oluşturduğunu kaydederek, "Çünkü her türlü akıllı teknolojinin birbiriyle bağlanmasının temelini 5G oluşturuyor. 5G ve ötesi teknolojilerin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Tüm bu teknolojileri hayata geçirirken en önemli hedefimiz de yerli ve milli ürünler üretebilmek." diye konuştu.

"Dünya ile eş zamanlı olarak 6G'ye geçmek adına çalışıyoruz"

BTK Başkanı Karagözoğlu, çalışmaların bir sonraki aşamasını 6G'nin oluşturduğuna değinerek, dünya ile eş zamanlı olarak 6G'ye geçmek için çalıştıklarını vurguladı.

Karagözoğlu, "Bu kapsamda 6G standartlarına yönelik patent geliştirme çalışmaları için İstanbul Medipol Üniversitesi, TÜBİTAK Bilgen ve Ulak Haberleşme arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sektörümüz için oldukça önemli gördüğümüz bu protokol üniversitelerimiz kamu kurumlarımız ve teknolojik firmalarımız arasında ortak çalışmaların yapılması ve doğru bir ekosistem oluşturulması açısından önemli arz ediyor." şeklinde konuştu.

HİB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören de Türk ihracatçılarının önünü açmaya çalıştıklarını belirterek, fuarların burada en önemli etken olduğunun söyledi.

Bağören, "(Mobilefest) Firmalarımızın çok daha düşük maliyetlerle uluslararası alıcılarla buluşmasını sağlıyor, daha da önemlisi Türkiye'nin bir marka olarak bilinmesini sağlıyor." diye konuştu.

"Dünyada yer almak için kamu ve özel sektör birlikte çalışmalı"

Fuar kapsamında ayrıca eş zamanlı olarak TÖDEB işbirliği ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin ana desteğiyle Agora Fintech alt etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da bir konuşma yaptı.

Aşan, Finans Ofisi'nin kuruluşundan başlamak üzere en önemli konulardan birinin fintek olduğunu vurguladı.

Göksel Aşan, "Fintek, uluslararası rekabete açık bir alan. Uluslararası rekabete açık alanlarda kamu ve özel sektörün daha stratejik davranması gerekiyor. Fintek'in, geleceği şekillendiren birkaç alandan bir tanesi ve Türkiye'nin bu alanda dünya haritasında önemli bir yeri olabilmesi için kamunun ve özel sektörün çok sıkı bir şekilde bir arada çalışması gerekiyor. Asıl aktörler sizlersiniz, bizler de destek olup büyütmeye çalışacağız." dedi.

Avrasya bölgesinin en büyük teknoloji buluşmaları arasında yer alan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Kongresi, 27 Nisan'da sona erecek.