Fed, yani ABD Merkez Bankası, dünyanın en etkili merkez bankalarından biri olarak ekonomi ve finans dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Fed, para politikası kararları ile ABD ekonomisinin yönünü belirler ve bu nedenle dünya çapında yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip edilir. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı, FED faiz kararı hangi tarihte yapılacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dünya ekonomisinin nabzını tutan ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı için araştırmalar devam ederken takvim belli oldu. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 21.00'da gerçekleşecek olan toplantıda kritik faiz kararı açıklanacak. Küresel piyasalar bu önemli kararı beklerken, gözler FED'in ekonomiye yönelik stratejik adımlarına çevrildi. Faiz oranlarının belirleneceği bu kritik toplantı, dünya ekonomisinin yönü üzerinde belirleyici olacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?

Piyasalar, Fed'den faiz indirimi umarken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı tutulacağına dair sinyaller verdi. Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına rağmen Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.