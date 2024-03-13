Android 15 Geliştirici Ön İzlemesi Yayınlandı

Android 15'in geliştirici ön izlemesi nihayet yayınlandı! Bu güncelleme, gizlilik ve güvenlik konularına öncelik vererek Android 14'ün izinden gidiyor. Peki, Android 15 bize hangi yenilikleri sunacak? Android 15 yükledik.

Android 15 yükledik! Yeni güncelleme neler sunuyor?

Yeni işletim sistemi Android 15, içerik üreticilerinin kamera donanımından daha iyi yararlanmasına olanak tanıyacak. Ayrıca yapay zeka ile donatılması bekleniyor, ki bu da kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artıracak.

Android 15'in geliştirici ön izlemesi, uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemine entegre etmeleri ve olası hataları geri bildirimlerle çözmeleri için sunuldu. Dolayısıyla, bu aşamada hataların olabileceğini belirtmek önemli.

Peki, kararlı sürüm ne zaman çıkacak?

Eğer yazılım sorunlarıyla veya kurulumla uğraşmak istemiyorsanız, nisan ve mayıs aylarını beklemenizde fayda var. Google, önümüzdeki aylarda Android beta programına başvuruları açacak. Ancak kararlı sürüm için haziran ve temmuz aylarını beklemek en iyisi olabilir.

Arayüzde çok az veya hiç değişiklik olabileceğini unutmamak önemli. Yukarıdaki ekran görüntülerine şu anda sadece geliştiriciler erişebiliyorlar.

Peki sizin Android 15'ten beklentileriniz neler? Yeni sürüm hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın!