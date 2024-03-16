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Bilecik'te İç Sularda Av Yasağı Başladı

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda av yasağının başladığını duyurdu. Yoldaş, su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla 'Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümleri gereğince, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularda mevcut sazan, yayın, kadife, Tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanmasının yasaklandığını belirtti. Ayrıca, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında iç sularda yasak olan turna balığı avcılığının 1 Nisan itibariyle serbest kalacağı ifade edildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda av yasağının başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik iç sularda av yasağının başladığını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla 'Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümleri gereğince; 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında iç sularda mevcut sazan, yayın, kadife, Tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanması yasaklandı" ifadelerini kullandı.

"1 Nisan itibariyle turna balığı avcılığı yasağı serbest kalacak"

İl Müdürü Yoldaş sözlerine devam ederek, "Ayrıca söz konusu tebliğler gereğince; 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında iç sularda yasak olan turna balığı avcılığının 1 Nisan itibariyle serbest kalacağı belirtildi" dedi. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce av yasağı döneminde gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Yoldaş, "Su ürünleri kontrol görevlilerince, emniyet, jandarma, orman muhafaza teşkilatları mensuplarınca ve 1380 sayılı 'Su ürünleri Kanunu' ile belirlenmiş koruma ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek kontrol ve denetimlerle, yasak dönemde su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen balıkçılara yasal işlem uygulanacak" dedi.

Son olarak vatandaşları av yasağı konusunda titizlikle uyarmaya davet eden İl Müdürü Yoldaş, "Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için, Bilecik tatlı su balıklarının çoğunluğunun üreme dönemi olan 15 Mart- 15 Haziran tarihleri arasında mevcut av yasağına, vatandaşların titizlikle uyulması ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olunması büyük önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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