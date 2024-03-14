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Çankırı'da Amatör Balıkçılıkla Avlanmış Su Ürünlerinin Satışı Yasaklandı

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Çankırı'da 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaklandı.

Çankırı'da 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaklandı.

Çankırı'da 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaklandı. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, İl genelinde su ürünleri avlak sahalarında 15 Mart 2024 - 15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının avlanması, amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması da yasak olacağını, su ürünleri avlak sahalarda (göl,gölet, akarsular) yıl boyunca denetimler yapılıp su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmelikler gereği, ticari avcılık ve amatör avcılık ihlalleri için idari para cezası uygulanacağı ve yakalanan av araç ve gereçleri ile istihsal olan su ürünlerine el konulacağını duyurdu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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