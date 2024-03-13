Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisarlı Genç Bilek Güreşçisi Hüseyin Ateş Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Yakaladı

Güncelleme:

Afyonkarahisarlı genç bilek güreşçisi Hüseyin Ateş, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ateş, şampiyonada Türkiye Şampiyonu ve Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Afyonkarahisarlı genç bilek güreşçisi Hüseyin Ateş, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ve Avrupa Şampiyonası Seçmeleri'nde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Samsun'da gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Ateş, 55 kg U23 kategorisinde sol kolda Türkiye Şampiyonu, sağ kolda ise Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca Ateş, Büyükler Kategorisi'nde sol kolda Türkiye ikinciliği elde ederek adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarılarla birlikte Haziran ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Hüseyin Ateş'in bu başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcu ve antrenörünü tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Turhan Gün kimdir? AK Parti Balıkesir- Erdek Belediye Başkan adayı Turhan Gün kaç yaşında, nereli? Çağrı Alperen Avcı kimdir? Zafer Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Çağrı Alperen Avcı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Yeşilli adayı Sami İldem kimdir? Dilek Tepe kimdir? Memleket Partisi Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Dilek Tepe kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Üzü kimdir? Zafer Partisi Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Üzü kaç yaşında, nereli? Anıl Yetişkin kimdir? CHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin kaç yaşında, nereli? Muhammet Enes Çıkat kimdir? Memleket Partisi Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Muhammet Enes Çıkat kaç yaşında, nereli? Yusuf Cengiz kimdir? AK Parti Balıkesir- İvrindi Belediye Başkan adayı Yusuf Cengiz kaç yaşında, nereli? Hatice Gençay kimdir? CHP Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli? Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Savur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Savur adayı Hatice Öncü kimdir? Sertan Kol kimdir? Memleket Partisi Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Sertan Kol kaç yaşında, nereli? Mehmet Kıvrak kimdir? CHP Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Ömerli adayı Necla Figan Altındağ kimdir? İsmail Cankul kimdir? AK Parti Balıkesir- Kepsut Belediye Başkan adayı İsmail Cankul kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title