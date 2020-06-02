Bakan Soylu'dan, Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine...
02.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:35
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut'ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA