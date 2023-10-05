Etimesgut'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo 567 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 Kilo 567 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gerçekleştiren operasyonda 2 Kilo 567 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği 4 Ekimde ilçe genelinde uyuşturucu madde konuları ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Eryaman bölgesinde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde zulası olduğu şeklinde istihbari bilgi elde edildi. Edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler ikamete bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre ikamette yapılan aramalarda bir hassas terazi, 6 parça halinde toplam da 2 Kilo 567 gram uyuşturucu maddelerden Skunk (esrar) maddesi, bir adet Glock marka 7,65 CAL tabanca ve 6 adet fişek, 7 adet Galara ibareli hap ele geçirildi. İkamette bulunan H. C. S., M. C. B., M. G., M. K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Göz atılan şahıslar Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ANKARA