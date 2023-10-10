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Ankara'da Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Ankara'da caddede drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücünün ehliyetine 2 ay el konularak 24 bin 406 lira ceza yazıldı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen 95 modifiyeli araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.