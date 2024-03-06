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Ankara'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şahıs Yakalandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu imalatı yapan bir şahıs yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde uyuşturucu imalatı yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Etimesgut ilçesinde ikamet eden İ.A. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart 2024 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda; 10 kilogram kubar esrar, 454 kök kenevir, 328 adet çeşitli ebatlarda saksı, 320 litre sıvı gübre, 82 adet ışık kaynağı, 36 adet elektrik sigortası, 11 adet havalandırma fanı, 8 adet vantilatör, 3 adet hava konnektörü, 3 adet 1 tonluk su deposu ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçen malzemelere el konularak İ.A. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Etimesgut Ankara Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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