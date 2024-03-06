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Ankara'da düzenlenen İstiklal Marşı yarışmasında birincilik Etimesgut Layika Akbilek İlkokulu'na gitti

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Üç Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışmasında birincilik Etimesgut Layika Akbilek İlkokulu'ndan İlkem Sertkaya'ya verildi. Yarışmaya 13 ilçeden öğrenci ve aileleri katıldı. Dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, "Üç Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışması organize edildi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen yarışmanın final programına, Ankara'nın 13 ilçesindeki birer okuldan öğrenci ve aile üyeleri katıldı.

Üç kişiden oluşan takımların mücadele ettiği yarışmada birinciliği Etimesgut Layika Akbilek İlkokulu'ndan İlkem Sertkaya, ikinciliği Yenimahalle Şehit Mustafa Erdal İlkokulu'ndan Asaf Sacit Özektaş, üçüncülüğü ise Gölbaşı TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu'ndan Aşkefsa Koçak kazandı.

Kahramankazan Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen yarışmada dereceye giren takımlara protokol üyeleri çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, yarışmaya katılan ve destek sağlayan herkese teşekkür ederek, "Vatansız kalmanın can ve canandan öte bir dert olduğunun gözlerimizin önüne serildiği şu günlerde Gazze'de, Filistin'de yaşanan drama bakıyor ve Mehmet Akif Ersoy'un duasına yürekten amin diyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Etimesgut Ankara Kültür Güncel Haberler

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