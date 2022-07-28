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İki kardeş trafikteki tartışma sırasında havaya ateş açtı

İki kardeş trafikteki tartışma sırasında havaya ateş açtı

İki kardeş trafikteki tartışma sırasında havaya ateş açtı ANKARA'da, trafikte çıkan tartışmada pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı.

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İki kardeş trafikteki tartışma sırasında havaya ateş açtı

ANKARA'da, trafikte çıkan tartışmada pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi'nde otomobille ilerleyen A.K.ve C.K. kardeşler, park halindeki kamyonetin sürücüsüne yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. İki kardeş ile kamyonet sürücüsü ve yanındakiler arasında tartışma çıktı. Bu sırada A.K. ve C.K. kardeşler, yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancayı çıkarıp, havaya ateş açtı. O sırada caddeden geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, olaya müdahale etti. A.K. ve C.K. kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşin silahlarla havaya ateş etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, A.K. ve C.K.'nın tartıştıkları kişilerin üzerine doğru koşarken ateş ettikleri görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

Kavga anına ait görüntü

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Etimesgut Hisarcık Güncel Haberler

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