Ankara'da Park Halindeki Aracın Camını Kırarak Tablet Çalan Şüpheliler Yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halinde bulunan aracın camını kırarak tablet çalan kişiler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre,bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan otomobilin arka camı kırılarak araç içinde bulunan tablet çalındı. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı ve çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların gri bir araç ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. E.K. ve kız kardeşi D.Y. isimli şüphelilerin Altındağ ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Şüpheliler hırsızlık konusunu itiraf etti ve ikamet aramasında bulunan tablet sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANKARA